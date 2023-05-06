Пользователи Twitter: Зеленский на встрече с BlackRock получил новое задание от босса

Американская инвестиционная компания BlackRock является новым боссом Украины. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский встретился с руководством иностранной компании. Она займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления страны.
Пользователи Twitter предположили, что предприятие стало новым покровителем Киева. При этом Зеленский во время встречи получил новое задание от босса.
«Это все говорит само за себя», – считает один из комментаторов.
«Потом этот фонд будет требовать от властей Украины провести приватизацию», – взбесился другой пользователь.
Ранее стало известно, что компания BlackRock поможет Украине создать Фонд для частных и государственных инвестиций. Он предназначен для восстановления страны.