«Наши заявки не рассмотрены и не выполнены»: Евгений Пригожин сообщил о продолжающемся «снарядном голоде»

Министерство обороны до сих пор не рассмотрело заявку ЧВК «Вагнер» о поставке боеприпасов. Об этом рассказал основатель организации Евгений Пригожин и добавил, что на связь с представителями «музыкантов» никто из военного ведомства также не вышел.
«Считаю своим долгом проинформировать. Сегодня, 6 мая 2023 года, по состоянию на 12:00 по полудню никто из Министерства обороны на представителей ЧВК "Вагнер" не выходил, снаряды никакие не поставлял, наши заявки на снаряды не рассмотрены и не выполнены», — сообщил он.
Пригожин заявил, что «снарядный голод» в рядах подразделений продолжается. Сами «вагнеровцы», несмотря на условия, продолжают выполнять задачи, однако только те, которые будут поставлены до конца дня 9 мая.
После этого, как ранее объяснял основатель ЧВК «Вагнер», бойцы передадут свои позиции военнослужащим МО РФ и выйдут из Бахмута, если искусственно созданные проблемы с поставками боеприпасов не будут решены.