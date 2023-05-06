«Наши заявки не рассмотрены и не выполнены»: Евгений Пригожин сообщил о продолжающемся «снарядном голоде»

Министерство обороны до сих пор не рассмотрело заявку ЧВК «Вагнер» о поставке боеприпасов. Об этом рассказал основатель организации Евгений Пригожин и добавил, что на связь с представителями «музыкантов» никто из военного ведомства также не вышел.