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Пригожин отреагировал на слова Кадырова о готовности завершить взятие Бахмута силами спецназа «Ахмат»

Общество
Пригожин отреагировал на слова Кадырова о готовности завершить взятие Бахмута силами спецназа «Ахмат»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин принял предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова о передаче позиций «оркестра» в Бахмуте (Артемовске) бойцам спецназа «Ахмат».

Предприниматель выразил признательность политику за поддержку и согласился отдать чеченским бойцам позиции в Бахмуте. Ранее бизнесмен заявил, что штурмовые отряды покинут город 10 мая по причине «снарядного голода», из-за которого ЧВК «Вагнер» несла неоправданные потери.

«Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00:00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал», — сообщил Пригожин.

По словам бизнесмена, штурм Бахмута пока продолжается, в городе осталось 2,5 квадратных километра территорий, подконтрольных ВСУ. Пригожин не сомневается в том, что город будет взят силами «Ахмата».

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