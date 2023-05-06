Взрыв автомобиля Прилепина на совести США и НАТО – Захарова

Днем 6 мая автомобиль Прилепина, направлявшийся из ДНР в Нижний Новгород, был взорван – предположительно, злоумышленники сопровождали машину писателя и положили взрывное устройство под днище или под капот, когда Прилепин останавливался поесть в кафе, отмечало издание РБК.