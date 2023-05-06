Взрыв автомобиля Прилепина на совести США и НАТО – Захарова

Вашингтон и НАТО «выкормили» еще одну международную террористическую ячейку – киевский режим. Так подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Бен Ладен, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», – заявила Захарова в Telegram.
Днем 6 мая автомобиль Прилепина, направлявшийся из ДНР в Нижний Новгород, был взорван – предположительно, злоумышленники сопровождали машину писателя и положили взрывное устройство под днище или под капот, когда Прилепин останавливался поесть в кафе, отмечало издание РБК.
Погиб водитель автомобиля (по данным журналистов – гражданин Украины), Прилепин тяжело ранен и госпитализирован. Дочь писателя успела выйти из машины за несколько минут до взрыва.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напомнил, что накануне теракта Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК и пожелал писателю выздоровления. Подробнее – в нашей статье.