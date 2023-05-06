Губернатор Нижегородской области Никитин отреагировал на взрыв автомобиля с Прилепиным

Полиция выясняет причины и обстоятельства взрыва автомобиля с писателем Захаром Прилепиным. Об этом заявил губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона отреагировал на взрыв автомобиля с Прилепиным. По словам Никитина, писатель в порядке. Правоохранители проводят работу по выяснению причину произошедшего.
О подрыве автомобиля с Прилепиным в Нижегородской области стало известно 6 мая. Водитель, который находился за рулем машины, погиб. В пресс-службе Прилепина отметили, что не знают деталей инцидента.