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Захарова напомнила о киевском режиме на фоне сообщений о взрыве автомобиля с Прилепиным

Политика
Захарова напомнила о киевском режиме на фоне сообщений о взрыве автомобиля с Прилепиным

Руководство США и НАТО вырастило международную террористическую ячейку в лице киевского режима. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат сравнила президента Украины Владимира Зеленского с Усамом бен Ладеном. Таким образом она отреагировала на сообщения о взрыве автомобиля с писателем Захаром Прилепиным в Нижнем Новгороде.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим», — подчеркнула Захарова в личном Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что сложившаяся ситуация находится в «прямой ответственности США и Британии». При этом Захарова призвала молиться за публициста.

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