Американец, митинговавший против Байдена, приговорен к 14 годам тюрьмы

Участник штурма Капитолия в январе 2021 года приговорен к 14 годам тюремного заключения – это 49-летний сварщик Питер Шварц из штата Пенсильвания, сообщает The Washington Post. Сторона обвинения просила приговорить его к 24 годам тюрьмы.
Издание отмечает, что судья Амит Мехта во время вынесения приговора назвал его «солдатом на передовой, выступившим против демократии». Митинг возле Капитолия, переросший в штурм здания, был организован сторонниками Дональда Трампа и Республиканской партии после выборов 2020 года – собравшиеся не согласились с итогами голосования, которое небезосновательно сочли сфальсифицированными в пользу Демпартии и президента Джо Байдена.
Примечательно, что Шварца задержали в 2021 году без права освобождения под залог – при этом ни один из более чем 600 участников беспорядков во время протестов сторонников движения BLM, поддерживаемого администрацией Байдена, не был лишен такого права.
Шварца отказались отпустить под залог до вынесения приговора, несмотря на его просьбу быть с женой во время операции – супруга осужденного страдает от агрессивного онкологического заболевания. Он также отмечал, что среди тех, с кем он отбывает наказание, присутствуют информаторы спецслужб, а его адвокат, симпатизирующий Байдену и Демпартии, отказывается выполнять его просьбы по судопроизводству.
Осужденный считает, что с помощью дела о митингах 6 января 2021 года демократические элиты расправляются со своими политическими оппонентами и откровенно репрессируют оппозиционно настроенных американцев.
«Вы, судья Амит Мехта, и все остальные, кто растоптал нашу Конституцию и извратил ценности, на которых была основана наша страна. Вы предатель и враг Соединенных Штатов Америки. В вашем суде больше нет места справедливости и чести, поскольку вы самодовольно позволяете Окружному прокурору и всем прочим болотным тварям использовать правовую систему в качестве политизированного оружия против своих противников и против нашей страны!», – заявил Шварц в письме, опубликованном правозащитниками.
По мнению Шварца, нынешние американские власти уничтожили честь и правду в системе правосудия и превратили ее в игру, в которой «рано или поздно победит только одна сторона».
Ранее Трамп, являющийся главным конкурентом Байдена перед президентскими выборами в ноябре 2024 года, предупредил американцев, что после его возможного ареста «придут» и за другими противниками Демпартии. Подробнее – в нашей статье.