С Новым Годом!

Американец, митинговавший против Байдена, приговорен к 14 годам тюрьмы

Европа и США
Американец, митинговавший против Байдена, приговорен к 14 годам тюрьмы

Участник штурма Капитолия в январе 2021 года приговорен к 14 годам тюремного заключения – это 49-летний сварщик Питер Шварц из штата Пенсильвания, сообщает The Washington Post. Сторона обвинения просила приговорить его к 24 годам тюрьмы.

Издание отмечает, что судья Амит Мехта во время вынесения приговора назвал его «солдатом на передовой, выступившим против демократии». Митинг возле Капитолия, переросший в штурм здания, был организован сторонниками Дональда Трампа и Республиканской партии после выборов 2020 года – собравшиеся не согласились с итогами голосования, которое небезосновательно сочли сфальсифицированными в пользу Демпартии и президента Джо Байдена.

Примечательно, что Шварца задержали в 2021 году без права освобождения под залог – при этом ни один из более чем 600 участников беспорядков во время протестов сторонников движения BLM, поддерживаемого администрацией Байдена, не был лишен такого права.

Американец, митинговавший против Байдена, приговорен к 14 годам тюрьмы

Шварца отказались отпустить под залог до вынесения приговора, несмотря на его просьбу быть с женой во время операции – супруга осужденного страдает от агрессивного онкологического заболевания. Он также отмечал, что среди тех, с кем он отбывает наказание, присутствуют информаторы спецслужб, а его адвокат, симпатизирующий Байдену и Демпартии, отказывается выполнять его просьбы по судопроизводству.

Осужденный считает, что с помощью дела о митингах 6 января 2021 года демократические элиты расправляются со своими политическими оппонентами и откровенно репрессируют оппозиционно настроенных американцев.

«Вы, судья Амит Мехта, и все остальные, кто растоптал нашу Конституцию и извратил ценности, на которых была основана наша страна. Вы предатель и враг Соединенных Штатов Америки. В вашем суде больше нет места справедливости и чести, поскольку вы самодовольно позволяете Окружному прокурору и всем прочим болотным тварям использовать правовую систему в качестве политизированного оружия против своих противников и против нашей страны!», – заявил Шварц в письме, опубликованном правозащитниками.

По мнению Шварца, нынешние американские власти уничтожили честь и правду в системе правосудия и превратили ее в игру, в которой «рано или поздно победит только одна сторона».

Ранее Трамп, являющийся главным конкурентом Байдена перед президентскими выборами в ноябре 2024 года, предупредил американцев, что после его возможного ареста «придут» и за другими противниками Демпартии. Подробнее – в нашей статье.

#США #байден #фальсификация выборов #демпартия сша #репрессии #новости #трамп