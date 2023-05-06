Американец, митинговавший против Байдена, приговорен к 14 годам тюрьмы

Шварца отказались отпустить под залог до вынесения приговора, несмотря на его просьбу быть с женой во время операции – супруга осужденного страдает от агрессивного онкологического заболевания. Он также отмечал, что среди тех, с кем он отбывает наказание, присутствуют информаторы спецслужб, а его адвокат, симпатизирующий Байдену и Демпартии, отказывается выполнять его просьбы по судопроизводству.