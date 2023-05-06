«Держим пальцы крестиком»: Пригожин поблагодарил Прилепина за поддержку ЧВК «Вагнер» и пожелал здоровья

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль с публицистом Захаром Прилепиным, о чем сообщили СМИ. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал инцидент с писателем.
Бизнесмен выразил надежду, что с Прилепиным все будет хорошо. Он также поблагодарил публициста за слова поддержки в адрес «музыкантов».
«Вчера вечером Захар Прилепин сделал заявление в поддержку ЧВК "Вагнер". Я собирался сегодня отреагировать, поблагодарить его за это, но из-за утренней занятости перенес это на вторую половину дня. Я сейчас срочно хочу сказать, Захар, спасибо тебе за то, что вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Я надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Пресс-служба Пригожина опубликовала аудиокомментарий бизнесмена.
Добавим, что пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова не подтвердила информацию о подрыве его иномарки. Она подчеркнула, что писатель в порядке.