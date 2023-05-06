The Drive: армия США будет применять беспилотник XQ-58A Valkyrie для радиоэлектронной борьбы

Американский новый беспилотник ведомый XQ-58A Valkyrie, предназначенный для работы в паре с истребителями F-35, будет использоваться для радиоэлектронной борьбы.
О назначении дрона, поступающего в ВМС США, рассказали The Drive представители компании-разработчика Kratos. XQ-58A Valkyrie («Валькирия») будет стоить около 6,5 миллиона долларов, но цена может стать ниже в случае серийного производства.
Пока Kratos завершает выпуск первой серийной партии из 12 «Валькирий» и готовится к производству второй партии в версии Block 2, которые будут обладать повышенной дальностью полета на больших высотах. Грузоподъемность аппарата также будет увеличена.