Эрдоган признался, что убежден в своей победе на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в собственном переизбрании. Он выступил на публике с соответствующим заявлением.
По мнению турецкого лидера, такой результат выборов окажется победой для всех слоев населения республики. Он признался, что хотел бы, чтобы день голосования обернулся для граждан настоящим праздником.
«Республиканская народная партия, Хорошая партия, Партия счастья и другие, которые искренне предали своих граждан, победят», — добавил Эрдоган.
Как сообщалось ранее, глава Турции организовал масштабный предвыборный митинг в Анкаре. К мероприятию присоединилось несколько сотен человек. Эрдоган в свою очередь попросил сторонников продемонстрировать максимальную активность на голосовании.