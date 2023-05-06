Солдат ВСУ расстрелял пенсионера на велосипеде, проезжавшего мимо их позиций в Мариуполе

Боевики ВСУ и нацбата неоднократно расстреливали мирных жителей в Мариуполе. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о смерти 70-летнего мужчины, сообщило РИА Новости.
Одна из позиций нацистов была оборудована в районе металлургического комбината имени Ильича. Боевик по фамилии Чистоплясов получил приказ командира убивать любого мирного жителя, которого заметит неподалеку.
Украинский солдат во время наблюдения увидел пожилого велосипедиста. Пенсионер, как потом рассказывали соседи, каждый день совершал прогулку по городу. Боевик бесцеремонно застрелил мариупольца.