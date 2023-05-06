Знаки «Волгоград» поменяли на «Сталинград» в преддверии Дня Победы

Таблички «Волгоград» поменяли на «Сталинград» на въездах в город в преддверии празднования Дня Победы.
Знаки ранее меняли в январе 2023 года в канун 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Стоит отметить, что решение о переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято в 2013 году.
Такими днями установлены 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Сталинградская битва стала одним из самых кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны.