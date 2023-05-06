Глава МИД Венгрии опроверг заявления о невыгодности для Будапешта поставок газа из России

Комментируя заявления о невыгодности сотрудничества с «Газпромом», министр подчеркнул, что видит большое число экспертов по газу в лагере венгерской политической оппозиции. Однако он уточнил, что, не выдавая никаких коммерческих тайн, может с уверенностью сказать, что динамика стоимости топлива на мировом рынке всегда имеет двухмесячное отставание от формулы цены, по которой Венгрия оплачивает российский газ.