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Российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на Купянском направлении

Армия
Российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на Купянском направлении

Российские подразделения за сутки уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — рассказал он РИА Новости.

Кроме того, ВС РФ сорвали две попытки подразделений ВСУ провести ротацию в районах населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, в свою очередь, нанесли удары по местам скопления живой силы и техники противника в районе села Горки, добавил Зыбинский.

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