Российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ на Купянском направлении

Кроме того, ВС РФ сорвали две попытки подразделений ВСУ провести ротацию в районах населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, в свою очередь, нанесли удары по местам скопления живой силы и техники противника в районе села Горки, добавил Зыбинский.