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Глава СК России Бастрыкин уличил Запад в попытках скрыть разработки биооружия

Политика
Глава СК России Бастрыкин уличил Запад в попытках скрыть разработки биооружия

Коллективный Запад предпринимал попытки утаить разработки биологического оружия при помощи лабораторий на Украине. Так считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он обратил внимание на двойное значение работы в области микробиологии с применением бактерий и вирусов. Речь идет как о разработке лекарственных препаратов, так и об использовании инфекций для формирования компонентов биооружия.

«Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности», — объяснил Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Таким образом глава российского СК прокомментировал вопрос о возможности разработки западными странами биооружия в украинских лабораториях. Бастрыкин добавил, что ведомство ведет анализ соответствующих данных.

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