Коллективный Запад предпринимал попытки утаить разработки биологического оружия при помощи лабораторий на Украине. Так считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Он обратил внимание на двойное значение работы в области микробиологии с применением бактерий и вирусов. Речь идет как о разработке лекарственных препаратов, так и об использовании инфекций для формирования компонентов биооружия.
«Но если одна страна использует территории других государств для проведения исследований в этой сфере, подобное поведение может быть расценено как желание обойти имеющиеся процедуры мониторинга и сокрыть реальные цели и результаты своей деятельности», — объяснил Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Таким образом глава российского СК прокомментировал вопрос о возможности разработки западными странами биооружия в украинских лабораториях. Бастрыкин добавил, что ведомство ведет анализ соответствующих данных.