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ЕК предложила бороться с обходом антироссийских санкций запретом на экспорт в третьи страны

Экономика
ЕК предложила бороться с обходом антироссийских санкций запретом на экспорт в третьи страны

Членам Евросоюза стоит провести переговоры по теме возможности запрета поставок некоторых товаров в третьи страны, считают в Еврокомиссии.

Подобная мера должна пресечь обход антироссийских санкций, введенных Западом, передает DPA слова источников в дипломатических кругах. Согласно планам ЕК, подобные ограничения могут войти в 11 пакет рестрикций. Первым этапом должна стать разработка Еврокомиссией особого механизма, при помощи которого может быть ограничен экспорт в третьи страны некоторых категорий товаров.

Такая мера, по мнению еврочиновников, должна стать сдерживающим фактором для ряда стран, через территории которых санкционная продукция поставляется в Россию.

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