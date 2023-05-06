ЕК предложила бороться с обходом антироссийских санкций запретом на экспорт в третьи страны

Членам Евросоюза стоит провести переговоры по теме возможности запрета поставок некоторых товаров в третьи страны, считают в Еврокомиссии.
Подобная мера должна пресечь обход антироссийских санкций, введенных Западом, передает DPA слова источников в дипломатических кругах. Согласно планам ЕК, подобные ограничения могут войти в 11 пакет рестрикций. Первым этапом должна стать разработка Еврокомиссией особого механизма, при помощи которого может быть ограничен экспорт в третьи страны некоторых категорий товаров.
Такая мера, по мнению еврочиновников, должна стать сдерживающим фактором для ряда стран, через территории которых санкционная продукция поставляется в Россию.