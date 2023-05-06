Пугачева приехала на церемонию прощания с Валентином Юдашкиным

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева приехала на траурную церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
Певица прилетела из Израиля в Россию практически сразу после новости о смерти друга. Пугачева длительное время сотрудничала с Юдашкиным. Исполнительница вернулась в Москву вместе с матерью дизайнера, которая также проживает в Израиле.
Валентина Юдашкина не стало 2 мая. Кутюрье долгое время боролся с онкологическим заболеванием. За два дня до смерти дизайнера скончался модельер Вячеслав Зайцев.