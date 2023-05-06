Венгрия сообщила о достаточных запасах газа для подготовки к новой зиме

Объем газа в венгерских хранилищах составляет 1,9 млрд кубометров, и этого хватает, чтобы спокойно готовиться к следующей зиме, приводит РИА Новости заявление пресс-службы министерства энергетики
Благодаря принятым правительством мерам в ПХГ сейчас находится в два раза больше голубого топлива, чем в конце предыдущего отопительного сезона, подчеркнули в ведомстве.
Прошлым летом в стране объявили чрезвычайное положение в сфере энергетики. Госучреждениям, кроме больниц и социальных организаций, было предписано сократить потребление газа на 25%, а температуру в помещениях ограничили уровнем +18°C. Также в целях экономии было решено продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы за счет осенних.