Венгрия сообщила о достаточных запасах газа для подготовки к новой зиме

Прошлым летом в стране объявили чрезвычайное положение в сфере энергетики. Госучреждениям, кроме больниц и социальных организаций, было предписано сократить потребление газа на 25%, а температуру в помещениях ограничили уровнем +18°C. Также в целях экономии было решено продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы за счет осенних.