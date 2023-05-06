Минздрав России допустил введение новых антиалкогольных мер

Новые антиалкогольные меры рассматривают в России, согласно данным отчета Минздрава РФ об итогах работы в 2022 году.
Превышение запланированных показателей по розничным продажам спиртного на душу населения ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни. Среди возможных мер названо увеличение минимального возраста, по достижении которого разрешается сбыт крепкого алкоголя, пишет РИА Новости.
Также Минздрав России рассматривает наделение регионов правом ввести ограничения на торговлю спиртным в выходные и праздничные дни и запрет продажи крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов.