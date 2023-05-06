ВС РФ нашли в Северодонецке документы об увеличении призыва в ВСУ с начала 2022 года

Российские военные нашли в военкомате освобожденного Северодонецка бумаги об увеличении призыва в украинские войска с начала 2022 года.
О находке рассказала РИА Новости военнослужащая ВС РФ. По словам собеседницы агентства, документы свидетельствуют о подготовке контрнаступления ВСУ еще с начала этого года, призыв увеличивали с конца 2019-2020 года.
«На конец января 2022 года мы видим, что было призвано около 1 тысяча 113 человек буквально за две недели», — заявила военнослужащая.
Начиная с 2019 года командование ВСУ начало регулярно проводить военные сборы, причем как для призывников, так и для офицеров запаса. Представители военкомата также начали приходить в школы и проводить «уроки патриотизма».