В России зафиксировали падение внешнего долга к ВВП до исторически низкого уровня

Уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал до 16,6%. Это минимум за всю историю подсчета, который ведется с 2022 года, свидетельствуют данные национальных центробанков и статслужб, которые приводит РИА Новости.
Самое низкое значение аналитики зафиксировали у Китая, где за год он снизился с 15,4% до 13,7%. Следом идет Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.
Наиболее закредитованными государствами оказались Нидерланды и Великобритания. Их показатели составили 380,5% и 287% ВВП соответственно.