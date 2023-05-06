В России зафиксировали падение внешнего долга к ВВП до исторически низкого уровня

Уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал до 16,6%. Это минимум за всю историю подсчета, который ведется с 2022 года, свидетельствуют данные национальных центробанков и статслужб, которые приводит РИА Новости.