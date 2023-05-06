Религиовед Аллен-младший указал на исторический разрыв между Западом и Ватиканом из-за Украины

Папа римский Франциск выступает за прекращение украинского конфликта и отказ Запада поставлять оружие Киеву. На это обратил внимание религиовед Джон Аллен-младший.
Эксперт прокомментировал позицию понтифика в статье для издания Atlantic. Аллен-младший указал на исторический разрыв между Западом и Ватиканом из-за Украины.
«В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — говорится в материале автора.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО гарантий членства страны в военном блоке. Пользователи Twitter напомнили, что страна не станет частью Альянса.