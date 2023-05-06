Движение по Крымскому мосту возобновили после технического перерыва

Власти Крыма сообщили о восстановлении движения по переправе через Керченский пролив. Крымский мост снова доступен для водителей, подтвердили в ФКУ Упрдор «Тамань».
Советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта региона Николая Лукашенко ранее сообщил о закрытии переправы по техническим причинам. Он пообещал, что движение возобновится в ближайшее время.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал о планах сделать заезд на переправу более быстрым. Сейчас время ожидания для водителей составляет час и 15 минут.