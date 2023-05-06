Сигнал Зеленского о будущем Украины поверг пользователей Twitter в шок

Ранее украинский лидер предупредил, что желает принять от НАТО «четкий сигнал» по членству государства в блоке. Речь идет о присоединении официального Киева к организации после завершения текущего конфликта. Комментаторы в свою очередь не поддержали такого порыва со стороны Зеленского и устроили ему публичную порку.