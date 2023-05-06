Сигнал Зеленского о будущем Украины поверг пользователей Twitter в шок

Сигнал президента Украины Владимира Зеленского о будущем страны ужаснул пользователей Twitter. Они жестко отчитали политика в социальной сети.
Ранее украинский лидер предупредил, что желает принять от НАТО «четкий сигнал» по членству государства в блоке. Речь идет о присоединении официального Киева к организации после завершения текущего конфликта. Комментаторы в свою очередь не поддержали такого порыва со стороны Зеленского и устроили ему публичную порку.
«Лучше бы он послал четкий сигнал о мирном соглашении, а не о НАТО», — посетовал один из юзеров.
«Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он поймет, что Украина никогда не будет в НАТО!» — сыронизировал другой.
Интернет-пользователи постарались вразумить Зеленского и напомнили, что Украина представляет собой «поле боя для США», которое было создано ради ссоры с Россией. Они предупредили: если страна все-таки пополнит ряды Североатлантического альянса, то стартует мировая война. Комментаторы выступили против подобного сценария и подчеркнули, что «этого нельзя допустить».