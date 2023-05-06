Российские беспилотники-камикадзе начнут отправляться в зону СВО из единых тыловых хабов

Новые беспилотники-камикадзе «Привет-82» будут отправляться в зону спецоперации из единых тыловых хабов ВС РФ. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал совладелец и гендиректор разработчика аппарата КБ «Око» Вадим Жернов.
По словам Жернова, новые БПЛА имеют большую дальность хода — порядка 30 километров, поэтому они могут базироваться в тылу, а не на передовой.
«То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений», — отметил он.
Примечательно, что из хаба при необходимости можно отправить в зону СВО сразу несколько беспилотников, для управления которыми военнослужащим потребуются лишь специальные очки и пульт управления.