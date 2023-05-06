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Трое учеников потеряли сознание на патриотической линейке в школе Первоуральска

Происшествия
Трое учеников потеряли сознание на патриотической линейке в школе Первоуральска

Трое детей потеряли сознание на линейке в школе Первоуральска. Одному из учеников потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел во время патриотического мероприятия. Предположительно, четвероклассники упали в обморок из-за духоты в помещении. По словам матери пострадавшего, ее сын рухнул на бетонный пол.

«У него на левой стороне головы две гематомы, от удара он прокусил язык, выбил зуб, у него сотрясение. Ребенок был весь в крови», — рассказала женщина.

Мальчика госпитализировали. Региональный департамент образования пообещал прокомментировал случившееся позже.

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