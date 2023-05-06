«Все полыхает, горит»: Пригожин рассказал о работе подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться в Бахмуте (Артемовске). По словам основателя частной военной компании Евгения Пригожина, подразделениям осталось «штурмануть» 2,5 километра.
Пригожин записал очередное видео с передовой в Бахмуте, где продолжаются бои. Бизнесмен снова заявил о «снарядном голоде» у штурмовых отрядов и сообщил, что противник не жалеет боеприпасов, подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек, но и теряет столько же.
«Все полыхает, горит, артиллерийская канонада с утра до ночи продолжается без остановки. Это рассказ про населенный пункт Бахмут, он же — Вагнерлэнд теперь», — сказал Пригожин.
Отдельно бизнесмен отметил наличие у ВСУ различной бронетехники, в том числе иностранной, большое число дронов и хорошую боевую подготовку солдат.
Днем ранее предприниматель записал видеообращение к руководству Минобороны РФ по поводу ситуации в Бахмуте и рассказал о решении вывести бойцов «оркестра» из этого населенного пункта из-за «снарядного голода».