«Все полыхает, горит»: Пригожин рассказал о работе подразделений ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Пригожин записал очередное видео с передовой в Бахмуте, где продолжаются бои. Бизнесмен снова заявил о «снарядном голоде» у штурмовых отрядов и сообщил, что противник не жалеет боеприпасов, подтягивает ежедневно от 400 до 600 человек, но и теряет столько же.