Авиакомпаниям с долей перевозок по России менее 70% могут отказать в зарубежных рейсах

Власти России не должны разрешать авиакомпаниям совершать полеты за границу, если месячная доля их перевозок внутри страны находится ниже порога в 70%. Такую инициативу подготовили специалисты Минтранса.
Сотрудники ведомства опубликовали вышеуказанный документ на портале проектов нормативных правовых актов. Авторы проекта предложили оценивать отраслевые организации по объему перевозок по внутренним воздушным линиям в балльной системе. Если показатель внутренних рейсов не доходит до отметки в 70%, то им могут запретить вылет за рубеж.
Минтранс также выступает за то, чтобы определять в баллах такие показатели, как пунктуальность авиакомпаний за месяц, процент коммерческой загрузки, уровень занятости пассажирских кресел. Однако этот анализ может коснуться только тех компаний, чьи самолеты находятся исключительно в отечественном реестре.