Авиакомпаниям с долей перевозок по России менее 70% могут отказать в зарубежных рейсах

Минтранс также выступает за то, чтобы определять в баллах такие показатели, как пунктуальность авиакомпаний за месяц, процент коммерческой загрузки, уровень занятости пассажирских кресел. Однако этот анализ может коснуться только тех компаний, чьи самолеты находятся исключительно в отечественном реестре.