Читатели Welt накинулись на Зеленского из-за его планов посетить Германию

Президент Украины Владимир Зеленский не заслужил Международной премии имени Карла Великого. Такое мнение выразили читатели Welt.
Недавно стало известно, что глава государства посетит Германию. Там ему вручат премию имени Карла Великого. Ситуация вызвала бурное обсуждение среди немцев, которые буквально накинулись на него. По их мнению, украинскому лидеру следует остаться на родине.
«Премия Карла Великого присуждается за выдающиеся заслуги перед Европой и европейским единством. Что этот человек сделал для Европы, он сделал ее небезопасной и бедной, так за что эта награда?» – взбесился один из пользователей.
«Мы не должны беспокоиться о чужеземных неудачниках», – добавил другой комментатор.
Читатели предположили, что Зеленский во время визита в Германию продолжит требовать от Запада военную помощь.