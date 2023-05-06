Президент США Джо Байден по ошибке попросил не позволить экс-главе государства Бараку Обаме одержать победу на предстоящих выборах. Он допустил словесную оговорку в интервью MSNBC.
Корреспонденты поинтересовались у действующего американского лидера его отличиями от предшественника Дональда Трампа. Байден в свою очередь дал на это короткий и емкий ответ: «Всем».
«Мы не можем позволить Обаме. <…> Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом», — добавил он, общаясь с журналистами.
Ранее стало известно, что главы США и Украины в скором времени могут прекратить выполнение своих обязанностей. Так считает обозреватель Asia Times Стивен Брайен. По его мнению, Байден в итоге будет вынужден «повесить свои ходунки».