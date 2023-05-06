Система ПВО сработала на севере Крыма

Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма, рассказал советник главы региона Олег Крючков. Он написал об этом в личном Telegram-канале.
Согласно информации властей полуострова, в результате происшествия разрушений нет. Жертвы инцидента также отсутствуют.
Ранее сообщалось, жители Киева в четверг, 4 мая, в течение 20 минут слышали взрывы. На фоне этого в столице работала система противовоздушной обороны. В небе над городом были видны беспилотники, говорится в материале издания «Украина.ру».