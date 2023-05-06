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Система ПВО сработала на севере Крыма

Происшествия
Система ПВО сработала на севере Крыма

Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма, рассказал советник главы региона Олег Крючков. Он написал об этом в личном Telegram-канале.

Согласно информации властей полуострова, в результате происшествия разрушений нет. Жертвы инцидента также отсутствуют.

Ранее сообщалось, жители Киева в четверг, 4 мая, в течение 20 минут слышали взрывы. На фоне этого в столице работала система противовоздушной обороны. В небе над городом были видны беспилотники, говорится в материале издания «Украина.ру».

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