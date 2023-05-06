Бастрыкин сообщил о попытке Украины возродить нацистскую идеологию

Власти Украины под влиянием западных стран пытаются возродить нацистскую идеологию. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, слова которого передает РИА Новости.
После распада Советского Союза некоторые страны под западным влиянием начали пересматривать историю и совершать переоценку событий, а также искажать роль СССР в Победе над нацизмом и возведении современной системы международных отношений, обратил внимание глава СК.
Спустя более 70 лет с момента Великой Победы над нацистами и искоренения фашизма, военное и политическое руководство Украины, по словам Бастрыкина, принимает усердные попытки по возрождению в стране губительной нацистской идеологии. Киевский режим также постепенно реализует политику геноцида в отношении мирного населения Донбасса.