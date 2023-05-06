Бастрыкин сообщил о попытке Украины возродить нацистскую идеологию

Спустя более 70 лет с момента Великой Победы над нацистами и искоренения фашизма, военное и политическое руководство Украины, по словам Бастрыкина, принимает усердные попытки по возрождению в стране губительной нацистской идеологии. Киевский режим также постепенно реализует политику геноцида в отношении мирного населения Донбасса.