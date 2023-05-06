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Британский политик рассказал о блокировке памяти о победе СССР над фашизмом на Западе

Политика
Британский политик рассказал о блокировке памяти о победе СССР над фашизмом на Западе

Мировое сообщество стремится «заблокировать воспоминания» о том, как СССР освободил мир от фашизма. Таким мнением в соцсетях поделился бывший парламентарий, политик из Великобритании Джордж Галлоуэй.

Германия и «остальная часть Европы» до сих пор оставались бы «под сапогом фашизма», если бы не Красная Армия, отметил политик. По его словам, без СССР евреи, цыгане и славяне не остались бы в живых.

«Действительно странно, как на это воспоминание был наложен идеально просчитанный и выполненный мысленный блок», — удивился политик.

Галлоуэй отметил, что без вмешательства Советского Союза, дружественные Гитлеру Япония и Италия, ко всему прочему, сейчас правили бы планетой вместе с Германией.

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