Мировое сообщество стремится «заблокировать воспоминания» о том, как СССР освободил мир от фашизма. Таким мнением в соцсетях поделился бывший парламентарий, политик из Великобритании Джордж Галлоуэй.
Германия и «остальная часть Европы» до сих пор оставались бы «под сапогом фашизма», если бы не Красная Армия, отметил политик. По его словам, без СССР евреи, цыгане и славяне не остались бы в живых.
«Действительно странно, как на это воспоминание был наложен идеально просчитанный и выполненный мысленный блок», — удивился политик.
Галлоуэй отметил, что без вмешательства Советского Союза, дружественные Гитлеру Япония и Италия, ко всему прочему, сейчас правили бы планетой вместе с Германией.