Рогов: эвакуация из Запорожской области несет добровольный характер

Эвакуация местных жителей из Запорожской области имеет исключительно добровольный характер. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что данная мера является вынужденной. Однако она необходима, чтобы сохранить жизни местных жителей. При этом ни о какой принудительной эвакуации населения речи не идет. Вывозить будут только тех, кто изъявит желание.
По словам Рогова, интенсивность обстрелов со стороны украинской армии в регионе в последнее время усилилась. Стреляют куда попало, в связи с чем есть жертвы среди гражданских. Дети вынуждены сидеть в подвалах. Эвакуация призвана это прекратить.