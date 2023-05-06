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Российские дроны «Ланцет» ликвидировали две британские гаубицы на Украине

Армия
Российские дроны «Ланцет» ликвидировали две британские гаубицы на Украине

Российские военные ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины, которые Великобритания передала киевскому режиму, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Во время уничтожения использовались ударные дроны «Ланцет».

Силы России поразили британские гаубицы ВСУ около населенного пункта Малые Щербаки, отметил он. Расчеты ЗРК «Тор» и «Стрела-10» также сбили три дрона самолетного типа. При этом зенитно ракетный комплекс «Оса-АКМ» уничтожил беспилотник «Фурия», передает ТАСС.

Во время воздушной разведки на Запорожском направлении, по словам Гордеева, были найдены и ликвидированы две грузовые машины и до 18 бойцов около населенного пункта Зеленое поле, еще один автомобиль и трое военных в районе Дорожнянки, а также пикап и трое боевиков рядом с Новоданиловкой.

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