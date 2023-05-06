Российские дроны «Ланцет» ликвидировали две британские гаубицы на Украине

Российские военные ликвидировали две гаубицы Вооруженных сил Украины, которые Великобритания передала киевскому режиму, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Во время уничтожения использовались ударные дроны «Ланцет».
Силы России поразили британские гаубицы ВСУ около населенного пункта Малые Щербаки, отметил он. Расчеты ЗРК «Тор» и «Стрела-10» также сбили три дрона самолетного типа. При этом зенитно ракетный комплекс «Оса-АКМ» уничтожил беспилотник «Фурия», передает ТАСС.
Во время воздушной разведки на Запорожском направлении, по словам Гордеева, были найдены и ликвидированы две грузовые машины и до 18 бойцов около населенного пункта Зеленое поле, еще один автомобиль и трое военных в районе Дорожнянки, а также пикап и трое боевиков рядом с Новоданиловкой.