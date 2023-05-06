Российские дроны «Ланцет» ликвидировали две британские гаубицы на Украине

Во время воздушной разведки на Запорожском направлении, по словам Гордеева, были найдены и ликвидированы две грузовые машины и до 18 бойцов около населенного пункта Зеленое поле, еще один автомобиль и трое военных в районе Дорожнянки, а также пикап и трое боевиков рядом с Новоданиловкой.