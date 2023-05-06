Бастрыкин: СК устанавливает обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

В администрации президента в среду, 3 мая, сообщили, что Украина попыталась ударить по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина двумя беспилотниками. Военные и спецслужбы смогли вывести БПЛА из строя системами радиолокационной борьбы. Глава страны в результате атаки не пострадал, его график работы не изменился. В Кремле сочли произошедшее терактом и покушением.