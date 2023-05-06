Бастрыкин: СК устанавливает обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства попытки удара по Кремлю. Атака в очередной раз продемонстрировала, как действуют боевики киевского режима, рассказал в интервью РИА Новости глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Этот случай — еще одно подтверждение, что совершение терактов — типичный стиль украинских националистов. То, что это было совершено в преддверии всенародного праздника Дня Победы», — подчеркнул Бастрыкин.
В администрации президента в среду, 3 мая, сообщили, что Украина попыталась ударить по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина двумя беспилотниками. Военные и спецслужбы смогли вывести БПЛА из строя системами радиолокационной борьбы. Глава страны в результате атаки не пострадал, его график работы не изменился. В Кремле сочли произошедшее терактом и покушением.