«Коммерсант»: участники зерновой сделки продолжили переговоры по ее продлению

Россия, Турция, Украина и ООН в пятницу, 5 мая, возобновили переговоры о продлении зерновой сделки. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Главной проблемой, из-за которой продление сделки может сорваться, является необходимость снятия санкционных ограничений на ее финансовое сопровождение. Чтобы зерно снова потекло в Европу, необходимо вернуть России возможность пользоваться платежной системой SWIFT.
Кроме того, Москва выделила еще ряд условий. Например, вернуть ввоз сельхозтехники в РФ, запчастей к ней и сервисного обслуживания, а также отмена каких-либо ограничений на страхование российских судов.