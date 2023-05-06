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Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Политика
Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Президент США Джо Байден заявил, что является самым опытным кандидатом на пост главы Белого дома. Политик сообщил о намерении баллотироваться на высший государственный пост во второй раз.

По словам Байдена, он имеет огромный опыт и знает больше, чем кто-либо другой выдвигающий свою кандидатуру на должность американского президента. Также демократ заявил, что знает, как доказать свою честность и эффективность.

Выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет бороться за президентское кресло в следующем году. Его кандидатуру поддерживают 46% избирателей.

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