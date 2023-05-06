Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США

Президент США Джо Байден заявил, что является самым опытным кандидатом на пост главы Белого дома. Политик сообщил о намерении баллотироваться на высший государственный пост во второй раз.
По словам Байдена, он имеет огромный опыт и знает больше, чем кто-либо другой выдвигающий свою кандидатуру на должность американского президента. Также демократ заявил, что знает, как доказать свою честность и эффективность.
Выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет бороться за президентское кресло в следующем году. Его кандидатуру поддерживают 46% избирателей.