Пользователи Twitter сочли Зеленского мошенником и обманщиком после слов о России

Пользователи Twitter высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о победе в конфликте с Россией. Украинского лидера называли обманщиком и мошенником.
Зеленский написал в соцсетях о встречах с мировыми лидерами, на которых обсуждаются вопросы о поддержке Украины. Противостояние России и «наказание российского врага» он назвал общими задачами.
«В единстве, делая Украину сильнее каждый день, давая нашей стране новые возможности каждый день, мы добьемся победы», — отметил украинский лидер.
В комментариях к публикации пользователи раскритиковали заявление Зеленского. Многие намекали на прямой обман или признаки психического расстройства в его словах.
«Болтовня обманщика», — констатировал Brett.
Другие комментаторы называли Зеленского мошенником и «Мистером Бредовым». Пользователи призывали перестать слушать тех, кто лишь «хочет ослабления России», и призывали вернуть европейцам потраченные на Украину деньги.