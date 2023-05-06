Участники СВО получили купленное на пожертвования жителей ЕАО снаряжение

Участники специальной военной операции на Украине получили тактические пояса и подсумки. Снаряжение было закуплено на пожертвования жителей Еврейской автономной области, рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Тактические пояса и подсумки были закуплены на деньги фонда «Все для Победы!». Бойцы бригады «Шторм» выразили благодарность жителям области. Региональное отделение Общероссийского народного фронта написало об этом в своем Telegram-канале.
Авторы заявления добавили к сообщению ролик с несколькими бойцами. Один из военнослужащих выразил благодарность землякам, пообещал скоро вернуться и заявил, что «победа будет за нами».