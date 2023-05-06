Утечка точной даты визита Зеленского в Берлин поставила под вопрос его приезд в ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский любит разъезжать по европейским странам с просьбами поставить вооружение и боеприпасы ВСУ. Однако из-за утечки точной датой визита политика в Берлин он может лишиться возможности приехать в Германию.
О поездках Зеленского по Европе всегда становится известно в самый последний момент. Однако 3 мая в немецких СМИ появилась информация, что глава Украины прилетит в ФРГ 14 мая для встречи с канцлером страны Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.
В Киеве оказались недовольны «сливом». Власти даже рассматривают возможность отменить приезд Зеленского в Берлин. Источник в украинской администрации заявил, что информация о политике безопасности была преднамеренно передана в СМИ. Однако на официальном уровне Киев еще не сообщал об изменении планов Зеленского.