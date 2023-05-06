Минцифры предложило создать реестр учета военнослужащих до конца года

Единый государственный реестр воинского учета в России будет создан уже к концу 2023 года, а в 2025 году начнется его эксплуатация. Об этом сообщили в Минцифры.
По сообщению ведомства, реестр военнослужащих может быть создан уже к 31 декабря этого года. К концу 2024 года он постепенно будет введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года начнет работать.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра военнослужащих 14 апреля 2022 года. Реестр будет содержать только необходимые личные данные граждан. Никакой информации, охраняемой законом, в нем содержаться не будет.