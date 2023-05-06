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Глава SVP Эши назвал нарушением нейтралитета выступление Зеленского в парламенте Швейцарии

Политика
Глава SVP Эши назвал нарушением нейтралитета выступление Зеленского в парламенте Швейцарии

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Швейцарии является нарушением нейтралитета, заявил глава фракции SVP Томас Эши. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Эши возразил против видеообращения украинского лидера в зале заседания Национального совета. Киевский режим пытается напрямую повлиять на решение парламента Швейцарии о передаче оружия и боеприпасов. Глава фракции уже призывал аппарат Национального совета отклонить запрос властей Украины.

Недавно сообщалось, что в ходе летней сессии Зеленский по видеосвязи выступит перед депутатами Швейцарии. Аппарат Национального совета и Совет кантонов одобрили такой запрос посольства Украины в Берне.

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