Глава SVP Эши назвал нарушением нейтралитета выступление Зеленского в парламенте Швейцарии

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Швейцарии является нарушением нейтралитета, заявил глава фракции SVP Томас Эши. Он написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Эши возразил против видеообращения украинского лидера в зале заседания Национального совета. Киевский режим пытается напрямую повлиять на решение парламента Швейцарии о передаче оружия и боеприпасов. Глава фракции уже призывал аппарат Национального совета отклонить запрос властей Украины.
Недавно сообщалось, что в ходе летней сессии Зеленский по видеосвязи выступит перед депутатами Швейцарии. Аппарат Национального совета и Совет кантонов одобрили такой запрос посольства Украины в Берне.