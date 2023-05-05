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Гаврилов: правительство разрабатывает ответные меры на атаку беспилотников на Кремль

Политика
Гаврилов: правительство разрабатывает ответные меры на атаку беспилотников на Кремль

Москва примет соразмерные ответные меры на диверсию с подрывом дронов над Кремлем. На эту тему высказался глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов в эфире «России-24».

По его словам, правительство в данный момент разрабатывает ответ Киеву. Политик также выразил мнение, что он должен быть такой силы, чтобы навсегда отбить у противника желание повторять подобные провокации.

«Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали», – заявил Гаврилов.

Дипломат также отметил, что требование определенного ряда людей прибегнуть к «тяжелой артиллерии» не имеет оснований. Любые призывы прибегнуть к ядерному оружию являются неуместными.

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