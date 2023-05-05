Правоохранители задержали организаторов фейковых акций с провокациями на 9 Мая

Правоохранительные органы задержали участников организации «Артподготовка»✱ (террористическое движение, запрещено в России), которые готовили фейковую акцию «Небесный полк» на 9 Мая в российских городах. Информацию об этом сообщил источник в силовых структурах в интервью РИА Новости.
Суть провокации заключалась в том, чтобы в День Победы запустить в небо воздушные шары с привязанными к ним полосками фольги. Такое действие бы осложнило работу систем противовоздушной обороны России.
Правоохранители взяли под стражу пять участников террористической организации. По их местам проживания прошли обыски, были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, рассказал источник.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация