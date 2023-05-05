Пригожин: ЧВК «Вагнер» улучшили позиции в Бахмуте, несмотря на «снарядный голод»

Силы ЧВК «Вагнер» продолжают успешное продвижение в Бахмуте (Артемовске), несмотря на тяжелый «снарядный голод». Это подтвердил основатель военной компании Евгений Пригожин, передает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись на различных направлениях до 170 метров и заняли почти 60 тысяч квадратных метров территории города. Под контролем ВСУ остается небольшой участок в 2,52 квадратных километра.
«Несмотря на тяжелый "снарядный голод" подразделения ЧВК "Вагнер" сегодня продвинулись в различных направлениях до 170 метров и заняли 59,5 тысячи метров площади города (Бахмута)», – сообщил Пригожин.
Пригожин отметил, что у «музыкантов» остаются еще возможности продвигаться и выполнять свои задачи. До исхода дня 9 мая ЧВК «Вагнер» продолжит наступление.