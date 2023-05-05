Заявление Мельника о флаге Украины в Берлине разозлило немецких пользователей Twitter

Немецкие пользователи социальной сети Twitter раскритиковали заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника. Причиной этого стали слова дипломата о флаге страны в Берлине.
Мельник отреагировал на решение сотрудников правоохранительных органов ФРГ запретить флаг Украины 8 и 9 мая. Дипломат заявил, что полиция Германии «сошла с ума». Замглавы МИД также назвал этот шаг ударом ниже пояса для его сограждан.
Один из пользователей не согласился с Мельником и назвал это решение правильным, отметив, что не нужно никого прославлять. Другой комментатор задал украинцу справедливый вопрос, почему он вмешивается в суверенитет Германии.