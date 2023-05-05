Экс-разведчик Риттер: США начали терять позицию глобального гегемона

Сейчас в мире наблюдается конец эпохи однополярности, США начали терять свою позицию глобального гегемона. Таким мнением поделился бывший американский офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в настоящее время прямо на глаза создаются союзы, такие как БРИКС, от которых и будет зависеть дальнейшее развитие событий. При этом военный задался вопросом, смогут ли страны, которые находятся под господством США, сформировать новый союз.
В случае, если такой союз будет создан, то снова наступит биполярный мир и еще одна холодная война. Однако мультиполярный мир может настать, но США придется смириться с тем, что они уже не находятся во главе, подытожил Риттер.