Байден запутал журналистов словами о «большой пресс-конференции»

Глава государства пообещал провести встречу с представителями прессы 5 мая, на которой он якобы готов ответить на вопросы, в том числе о России. Однако, как оказалось, в этот день у Байдена не было планов на «большую пресс-конференцию». Сотрудники Белого дома объяснили, что он мог иметь в виду будущее телевизионное интервью.