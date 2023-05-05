Спасатели вытащили из горящего склада в Екатеринбурге черного кота

Представители ведомства отметили, что пожар произошел на Базальтовой улице. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30 по московскому времени. По словам спасателей, при тушении пожара к ним навстречу выполз черный кот, который едва дышал. Пожарные вытащили его на улицу и охладили водой, после чего отряхнули от сажи и пепла, передает РИА Новости.