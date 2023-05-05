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Спасатели вытащили из горящего склада в Екатеринбурге черного кота

Общество
Спасатели вытащили из горящего склада в Екатеринбурге черного кота

Пожарные из Екатеринбурга спасли черного кота, едва не задохнувшегося во время пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Представители ведомства отметили, что пожар произошел на Базальтовой улице. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30 по московскому времени. По словам спасателей, при тушении пожара к ним навстречу выполз черный кот, который едва дышал. Пожарные вытащили его на улицу и охладили водой, после чего отряхнули от сажи и пепла, передает РИА Новости.

Отмечается, что пострадавшему животному уже нашли новый дом. Его вызывалась забрать к себе неравнодушная жительница Екатеринбурга.

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